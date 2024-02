Regionali, analisi di FDI “appello all’unità” per le Comunali

ALGHERO – ” Dobbiamo prendere atto con dispiacere che per poco più di duemila voti su 750,000 Paolo Truzzu non è il presidente della Regione.

Ad Alghero la nostra coalizione di centro destra, civica e sardista vince le elezioni e continua ad avere dalla propria parte la maggioranza dei cittadini con oltre il cinquantuno percento dei voti raccolto da Truzzu e il 56,9% delle proprie liste, contro il 42% raccolto dalla Todde e il 37,60% dei partiti del “campo largo”.

Una percentuale così alta è il frutto di un lavoro che evidentemente premia l’operato dei partiti che amministrano Alghero, frutto di un lavoro di squadra al quale ciascuna forza, nessuna esclusa, ha dato il proprio apporto.

Per Fratelli d’Italia Alghero il risultato d’insieme premia senza alcun dubbio il partito che passa dall’1,09 % con 211 voti delle elezioni regionali del 2019, al 10,20% con 1.892 voti.

Purtroppo, nonostante questa affermazione e questi numeri importanti, dobbiamo registrare che per effetto dei meccanismi della legge elettorale nessun candidato algherese della coalizione, nemmeno quelli che hanno raccolto molte preferenze, riesce ad essere eletto in Consiglio regionale.

Nel ringraziare Monica Pulina e Mario Conoci, i nostri candidati locali, per l’impegno profuso facciamo le congratulazioni e auguriamo buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri regionali eletti con Fratelli d’Italia.

“Un ringraziamento sentito va a tutti gli elettori, ai militanti e agli amici che hanno scelto di dare fiducia al nostro progetto politico” dichiarano Pulina e Conoci. “Guardiamo a domani, alle prossime elezioni comunali, concentrandoci sul futuro della nostra comunità” concludono.

Oggi i rappresentanti del centro destra, civico e sardista che guida Alghero non possono permettersi il lusso di tradire le indicazioni dei propri elettori. “Abbiamo tutti, nessuno escluso, la responsabilità di mantenere l’unità della coalizione in vista delle prossime elezioni comunali” dichiara Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia che aggiunge:

“La vera sfida sarà perciò quella di privilegiare l’unità e la coesione anche ricostruendo le relazioni sfilacciate e ripartendo da un reciproco impegno alla lealtà nei confronti degli elettori e tra forze politiche; lealtà che costituisce il vero collante della coalizione.”

Rafforza il concetto l’assessore Alessandro Cocco: “Solo proponendo ai cittadini una soluzione unitaria e una squadra capace di operare in piena sintonia potremo completare i progetti messi in campo per Alghero.”

Abbiamo già avuto modo di registrare che chi punta a dividere per rafforzare il proprio ruolo non ricava vantaggi reali da questo modo di agire.

Fratelli d’Italia con i propri dirigenti, i propri iscritti e simpatizzanti è pronto a dare il proprio pieno apporto al progetto e mette a disposizione di tutta la coalizione gli stretti rapporti di collaborazione con i propri rappresentanti a Roma e nel governo nazionale.

In questo momento è importante essere uniti per il bene della città e per il futuro dei propri cittadini”.

Fratelli d’Italia Alghero