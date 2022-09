Cagliari capitale internazionale del Beach soccer

CAGLIARI – Dopo le Final eight del Campionato italiano che si sono giocate lo scorso agosto proprio all’Arena Beach dell’Ippodromo del Poetto, arrivano in città altri due eventi di altissimo livello, organizzati dal Beach soccer worldwide e supportati localmente dal Comitato regionale Sardegna Figc LND, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari.

Si parte giovedì 8 con il Campionato europeo “Euro beach soccer league” maschile e femminile, in programma fino all’11 settembre. E sarà proprio lunedì 11 la sfida finale che incoronerà i nuovi Campioni europei.

In apertura della conferenza stampa, questo pomeriggio di mercoledì 7 settembre 2022 al Lazzaretto, dopo i saluti del presidente regionale della FIGC, il sindaco Paolo Truzzu ha dato il benvenuto agli atleti. “La città di Cagliari è pronta ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali. Un ritorno di immagine importante che significa promozione per il nostro territorio e per il suo sviluppo turistico”, ha rimarcato ringraziando poi l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, per il suo intuito nello scommettere sulle manifestazioni sportive come attrazione turistica. “Una scommessa – ha concluso il primo cittadino – che si è rivelata vincente”.

“Abbiamo investito risorse su un’area del Poetto che inutilizzata da circa 20 anni. Il risultato ottenuto è superiore alle aspettative e difficile da immaginare soltanto sei mesi fa”, ha spiegato l’assessore Andrea Floris. “Saranno momenti di sport e di grandi emozioni. Ci aspettiamo grande partecipazione”, ha aggiiunto con evidente soddisfazione l’esponente dell’Esecutivo cittadino titolare dello Sport.

Saranno 16 le Nazionali in gara, 10 maschili e 6 femminili, tra cui le Azzurre e gli Azzurri che saranno impegnati nel pomeriggio di giovedì, rispettivamente alle 16,15 e alle 17,30. Venerdì spazio alle qualificazioni per la finale dell’11 del mattino. Al termine degli europei partirà il mondiale per club, la “World winners cup 2022”, con due tabelloni, dal 13 al 18 settembre, sempre all’Arena Beach. Infine, in chiusura di conferenza, i saluti del presidente della Commissione comunale Turismo, Marcello Polastri.