Bretella Latte Dolce – viale Porto Torres, partono i lavori

SASSARI – Da lunedì 4 settembre inizieranno i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione stradali danneggiati sul cavalcaferrovia di via Papa Giovanni XXIII, nota come la “Bretella” che collega viale Porto Torres con il quartiere di Latte Dolce.

Le operazioni, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in 4 giorni. Durante le lavorazioni, per garantire le condizioni di sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato con segnalazione semaforica e personale che supporterà gli automobilisti. Pertanto la circolazione potrebbe subire rallentamenti.

Come anticipato nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale aveva deciso che questo importante intervento sarebbe stato svolto prima della riapertura della scuole. E così è stato. Proseguono intanto i lavori di bitumatura in diverse zone del territorio. In questi giorni il settore Infrastrutture delle Mobilità è impegnato nell’area di Predda Niedda di competenza del Comune.