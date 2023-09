Ambulatori mobili: parte a settembre il progetto pilota della Asl 1

SASSARI – “Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te”: è il progetto sperimentale della Asl di Sassari che punta ad avvicinare medici e professionisti della salute alla popolazione del nord ovest della Sardegna più lontana dai grossi centri sanitari.

Si parte da Nughedu San Nicolò il 09 settembre 2023 per chiudere a Tergu

il 27 aprile 2024: sono venti, in questa prima fase, le amministrazioni

comunali coinvolte.

“In questo avvio di progetto abbiamo individuato una ventina di comuni,

tutti i sotto i mille abitanti (si va dai 109 di Monteleone Roccadoria

ai 763 di Nughedu San Nicolo’) e lontani dai centri di Sassari, Alghero

e Ozieri: saranno i nostri professionisti, a bordo di un Motorhome, una

sorta di ambulatorio mobile, a raggiungere la popolazione target e a

sottoporla a visite e esami a pochi passi dalle loro abitazioni”, spiega

il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, che insieme

alla Direzione aziendale, ha fortemente voluto la realizzazione del

progetto che vede coinvolte le strutture di Prevenzione e promozione

della salute, i Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri e la struttura di

Anestesia territoriale e cure palliative.

“Seguendo le linee di indirizzo strategico del Piano Nazionale e

Regionale della Prevenzione, abbiamo deciso di intercettare la

popolazione maggiormente a rischio di quelle che sono le malattie

croniche non trasmissibili (MCNT), quali le malattie cardiovascolari, i

tumori, il diabete, oltre alle malattie respiratorie, che rappresentano

, a livello mondiale, le principali cause di morte”, aggiunge il Dg

Sensi, “e che In Sardegna (dati 2018) sono ritenute responsabili di

circa il 93% dei decessi”.

In accordo con le amministrazioni comunali, la popolazione target verrà

invitata a sottoporsi, gratuitamente, alla visita a bordo

dell’ambulatorio mobile: sono due i motorhome a disposizione, oltre ai

locali messi a disposizione dagli stessi enti locali e un ambulanza

medica base.

La popolazione verrà sottoposta a visita e valutazione del diabetologo e

cardiologo per lo screening cardio-metabolico, del ginecologo per

screening ginecologico-ostetrico mirato alla valutazione di

problematiche inserenti le algie pelviche croniche, malattie

sessualmente trasmesse, gravidanza e menopausa, alla visita del

pneumologo per lo screening delle malattie respiratorie croniche, come

la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l’enfisema polmonare, sarà

inoltre possibile ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle

feci per la prevenzione del tumore del colon retto e programmare

l’adesione agli screening per la prevenzione del tumore del seno e del

collo dell’utero.

Le errate abitudini alimentari, l’insufficiente attività fisica, il

consumo di alcol, l’abitudine al fumo rappresentano i principali fattori

di rischio modificabili delle malattie croniche non trasmissibili, ai

quali si può ricondurre il 60% del carico di malattia sia in Europa che

in Italia. Tali fattori di rischio comportamentali sono prevenibili e,

reversibili, qualora diagnosticate e trattate per tempo (si parla di

ipertensione arteriosa, sovrappeso/obesità, dislipidemia, iperglicemia,

lesioni precancerose e cancerose in fase iniziale).

“Per limitarne l’impatto la Asl di Sassari intende intercettare le fasce

di popolazione più vulnerabili e socialmente svantaggiate, considerato

che queste sono più esposte a fattori di rischio e che hanno un accesso

più difficoltoso ai servizi socio-sanitari. Da qui la decisione di

raggiungerli sino a casa. Questo è il primo dei progetti che la Asl di

Sassari sta avviando per invertire la tendenza che va verso lo

spopolamento dei territori, mettendo i piccoli comuni della nostra

provincia al centro delle principali istituzioni e dei servizi erogati

sul territorio”, conclude Sensi.

Durante gli incontri verranno inoltre diffuse informazioni sui corretti

stili di vita oltre all’indicazione, dove necessario, ad effettuare

ulteriori accertamenti di secondo livello secondo percorsi dedicati.