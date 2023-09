Babudieri (FDI): “Solidarietà agli agenti di Polizia penitenziaria”

SASSARI – La situazione interna all’istituto penitenziario di Bancali a Sassari è diventata insostenibile dopo una lunga serie di atti di violenza da parte dei detenuti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Interviene per esprimere la solidarietà Luca Babudieri, Coordinatore cittadino di Sassari di Fratelli d’Italia a seguito dell’ennesima aggressione avvenuta nei giorni scorsi.

“Fratelli d’Italia manifesta tutta la solidarietà al Corpo di Polizia penitenziaria che opera all’interno del Carcere sassarese di Bancali – dichiara Luca Babudieri, Coordinatore cittadino di Sassari – perché ormai la situazione di atti di violenza nei loro confronti non è più accettabile. Gli agenti che operano nella struttura sono sotto organico e occorrono nuovi strumenti da fornire in dotazione”.

“Sarà certamente fondamentale la nomina del Direttore del carcere, che oggi è solo provvisorio – prosegue Babudieri – affinché ci sia maggiore programmazione e razionalità nella gestione del servizio. Il penitenziario di Bancali ospita detenuti considerati ad alta pericolosità nella zona riservata al regime del 41-bis, compresi terroristi ed esponenti della criminalità organizzata, oltre alla presenza anche di pazienti psichiatrici. Inoltre, il Comandante della Polizia penitenziaria è provvisorio e il personale impiegato è formato solo da 294 tra agenti, ispettori e assistenti in servizio su 395 che dovrebbero essere previsti. Una carenza di organico che deve essere integrata, così come servirebbero anche strumenti idonei alla difesa per gli agenti di polizia penitenziaria”.

“Come Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia – conclude Luca Babudieri – abbiamo provveduto a segnalare ai nostri rappresentanti in Parlamento la grave situazione in cui versa il Carcere di Bancali, affinché la questione venga presa in esame dal Governo e dal Ministero della Giustizia al fine di intervenire prontamente e in maniera risolutiva”.