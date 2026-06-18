Bilancio 2024 della Asl di Sassari, ok dai sindaci del Nord Ovest

SASSARI – La Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria del Nord ovest della Sardegna all’unanimità ha espresso parere favorevole al Bilancio d’esercizio 2024 della Asl di Sassari. Nella giornata di ieri, durante il suo primo incontro con gli amministratori riuniti nella Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria, e’ stato il Direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ad aprire i lavori: “Ci troviamo dinanzi ad un valore della produzione che e’ cresciuto del 9% (passato dai 664 milioni del 2023 ai 723 milioni del 2024), e di conto anche i costi della produzione sono aumentati in maniera proporzionale (passando dai 667 milioni del 2023 ai 733 del 2024). Tra i costi, quelli più importanti sono quelli del personale, infatti siamo passati da una spesa di 131 milioni del 2023 ai 144 dell’anno successivo. Un incremento nella spesa del personale che deriva principalmente da due fatturi: dall’incremento delle risorse all’interno delle nostre strutture, siamo infatti passati dai 2.365 dipendenti del 2023 ai 2.491 del 31.12.2024, un dato ulteriormente migliorato nell’anno in corso in cui abbiamo sfondato il tetto dei 3.000 dipendenti. Altra spesa importante riguarda i servizi, come pulizie, lavanolo, ristorazione, cresciuti principalmente per una serie di adeguamenti contrattuali (la spesa in servizi e’ passata da 407 a 471 milioni di euro ). A questo si somma un incremento fisiologico dell’acquisto dei beni legato ad un ampliamento delle attività dell’Azienda, passati da 54 a 69 milioni. Tutto questo attesta come, nel caso della Asl di Sassari l’aumento dei volumi del bilancio si traduce in un reale aumento della produzione e delle attività dei nostri territori,”. La platea dei sindaci riunita nella sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, presieduta dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha così approvato all’unanimità il Progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024, La platea, composta da una buona rappresentanza degli amministratori dei comuni del nord Ovest della Sardegna, alla presenza del Direttore sanitario, Vito La Spina, dalla Direttrice amministrativa, Maria Dolores Soddu, e della Direttrice dei Servizi socio sanitari, Annarosa Negri, e di numerosi direttori delle strutture complesse della Asl di Sassari, ha affrontato il tema della programmazione futura. “Quello che dobbiamo fare oggi e’ ripensare a quello che vorremo come sanità. Da una parte il Decreto ministeriale 70/2025 impone alle Aziende di ripensare ai propri assetti, spostando l’attenzione sul territorio. Per me la strategia vincente, per restare in equilibrio, deve prevedere investimenti sia sul territorio che sugli ospedali. Approcciarci ad un nuovo sistema di sanità territoriale non ci deve però portare ad abbondonare il sistema ospedaliero, che resta fondamentale, perché sino ad oggi ci ha garantito di sopravvivere a quello che e’ l’impatto di una sanità che non riesce più a dare delle risposta ai bisogni di salute della popolazione, perché basata su scelte assunte 25 anni fa quando la situazione demografica era totalmente diversa”, ha spiegato Il Direttore generale Spano, che ha poi affrontato il tema delle Case di Comunità: “Abbiamo creato delle strutture, ora dobbiamo fare in modo che gli stabili rispondano alle esigenze della popolazione. È questa la vera sfida che insieme dobbiamo affrontare. I sindaci, le associazioni e i vari stackeholder, sono fondamentali in questo sistema, perché il nostro agire comune deve determinare le sorti del sistema. Questa Direzione aziendale, insieme a tutti i dipendenti, sta lavorando per raggiungere questo obiettivo, ma vi assicuro che le politiche che faremo nei territori non saranno calate dall’alto, perché vogliamo creare un sistema che sia ampiamente condiviso, perché i territori devono essere attori principali del proprio destino e devono decidere cosa vogliono diventare”, ha detto il Dg Spano che ha annunciato anche le prossime mosse: “Verremo sui territori e vi proporremo un modello e attenderemo le vostre controproposte, perché voi sindaci conoscete nel particolare la vostra popolazione e le vostre esigenze. Solo così saremo in grado di elaborare insieme i migliori modelli da applicare e che siano rispondenti alle esigenze della popolazione”, ha concluso Spano. La riunione di ieri e’ stata l’occasione per salutare l’ex sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta che dopo 9 anni lascia l’incarico di Presidente della Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria della Asl di Sassari: a lui i ringraziamento da parte dell’azienda sanitaria e degli amministratori per il grande lavoro svolto durante il suo lungo mandato.