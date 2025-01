Big in Sardegna, fuori i primi nomi: Lazza e l’atteso ritorno degli Afterhours

ALGHERO – Iniziano a farsi i primi nomi dei festival della prossima estate e anche delle date dei tour che toccheranno la Sardegna. Oggi, giornata particolarmente foriera in tale senso con la conferma di due realtà tra le più attese per il 2025: Lazza e la “reunion” degli Afterhours. Il primo a Olbia, mentre la band di Manuel Agnelli si esibirà a Cagliari.

Dopo la performance pazzesca al RVF23 e il secret show esplosivo della scorsa estate, Lazza tornerà sul palco del Red Vallery Festival per regalarci uno spettacolo che si preannuncia una vera Locura. Il trapper milanese Lazza si esibirà durante la terza serata del Festival, in programma il 15 agosto 2025 dalle 18:00 alle 5 del mattino.

Era uno dei “ritorni” più attesi in ambito rock e più in generale della musica italiana. E, come emerso dalla pubblicazione in queste ore del tour nazionale, gli Afterhours faranno un concerto anche in Sardegna, il 1° di agosto (la venue è ancora da annunciare) per celebrare i 20 da “Ballate per piccole iene”, album del 2005 che ha superato il record del precedente Quello che non c’è (altro capolavoro), raggiungendo il secondo posto nelle classifiche di vendita. La band milanese, come noto, è guidata dal carismatico e protagonista di X-Factor Manuel Agnelli.

Nella foto Manuel Agnelli cantante degli Afterhours