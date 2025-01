Eventi sportivi mondiali, Alghero ospiterà la terza tappa del World Triathlon

ALGHERO – World Triathlon scioglie le riserve sul 2025. Attraverso un annuncio sul profilo Instagram ufficiale, l’organizzazione mondiale del triathlon ha svelato i calendari stagionali dei suoi eventi principali. Questi comprendono anche le World Triathlon Championship Series, che insieme al T100 World Tour e alle IRONMAN Pro Series rappresentano uno degli eventi cruciali della stagione e di sicuro il più importante per gli atleti della distanza olimpica. A darne notizia, sui social, l’assessore agli impianti e infrastrutture sportive e programmazione Enrico Daga.

WTCS 2025: Alghero ospiterà la terza tappa, gran finale a Wollongong. Il programma di inizio stagione sarà identico a quello degli ultimi anni, dato che le prime due gare si disputeranno lontane dall’Europa, rispettivamente ad Abu Dhabi (15-16 febbraio) e a Yokohama (17 maggio). La gara emiratina avrebbe dovuto aprire anche la scorsa edizione, ma la sua cancellazione per condizioni meteo avverse fece slittare l’avvio delle World Series alla tappa giapponese. Due settimane dopo la gara di Yokohama il grande triathlon sbarcherà in Italia per una prima volta storica: ad ospitare la terza tappa, in programma il 31 maggio, sarà infatti Alghero, che prenderà il posto di Cagliari dopo un triennio positivo dando continuità alla presenza italiana in questa competizione.

La quarta prova si disputerà ad Amburgo (12-13 luglio), presenza fissa nel calendario delle World Series sin dal 2009 e sede della gara forse più popolare tra tutte. A settembre sarà il turno di un’altra tappa inedita: dopo il successo nella World Cup dello scorso anno, sarà la cittadina ceca di Karlovy Vary (14 settembre) ad ospitare la quinta tappa delle World Series. La gara in Cechia sarà anche l’ultima in Europa: le ultime due prove si disputeranno in Cina, a Weihai (26 settembre) e in Australia, a Wollongong (15-19 ottobre), dove avrà luogo il lungo fine settimana della Grand Final che assegnerà i titoli di campione e campionessa del mondo.

WTCS 2024 podium. World Triathlon Championship Series, Grand Final di Torremolinos 2024: Alex Yee si laurea campione del mondo davanti a Léo Bergère e Hayden Wilde © World Triathlon

Non è ancora stato chiarito se ci saranno delle gare sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici, 5 chilometri di corsa), come accaduto lo scorso anno ad Amburgo, o se tutte le gare si svolgeranno sulla distanza standard olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di bici, 10 chilometri di corsa). Sono state invece confermate le sedi delle due gare di staffetta a squadre: il Team Relay avrà luogo nella gara inaugurale di Abu Dhabi e ad Amburgo, dove verranno assegnati i titoli mondiali.