Becciu, ex- comandante dei Vigili, prosciolto da tutte le accuse

ALGHERO – Per il Gup del tribunale di Tempio Caterina Interlandi non ha commesso alcun reato e il pubblico ministero, Mauro Lavra, firma la sentenza con “non luogo a procedere”. Ed è cosi che, dopo tre anni circa, decadono tutte le accuse per Andrea Becciu, già Comandante dei Vigili Urbani di Arzachena. Il 50enne algherese era finito nel mirino di diverse segnalazioni e denunce giunte alla Guardia di Finanza che l’avrebbero immortalato mentre usava veicoli di servizio mentre si trovava fuori dal lavoro e per presunti scopi personali. Così non era, come certificato dalla sentenza. Becciu, difeso dall’avvocato Elias Vacca, potrebbe ora avviare un’azione legale per ristorarsi dalle pesanti accuse infamanti di questi anni che si sono rivelate infondate.