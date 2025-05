Basket, Under 17 Eccellenza: ancora un trionfo per la Pallacanestro Alghero

ALGHERO – La Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino riconferma per il 2° anno consecutivo il Titolo Regionale Under 17 Eccellenza a dimostrazione che programmazione , serietà e competenza pagano sempre .

Dopo aver vinto la gara d’andata per 88-73 nei confronti della formazione sassarese della Dinamo Basket 2000, la S. A. P. Alghero, fa sua anche la gara di ritorno, sbancando la palestra Hangar di Sassari per 98-74 e conquistando così il per il 2° anno consecutivo il titolo regionale nella categoria Under17 maschile d’Eccellenza. Match che la formazione catalana di coach Mastropietro ha indirizzato nel verso giusto, già nella prima frazione di gioco, trovando il vantaggio che le ha permesso di chiudere al 10’ sul 23-15.

La Pallacanestro Alghero dopo aver vinto il titolo regionale nella categoria Under 15 femminile, si aggiudica anche quello nella categoria U17 Eccellenza maschile. “Complimenti ai ragazzi e ai tecnici, ma anche alla società che lavora con grande attenzione sui giovani e i risultati positivi, come quello che oggi festeggiamo, sono il frutto dei sacrifici che giornalmente vengono fatti.Il nostro Progetto sportivo e di inclusione sociale “Diritto a Canestro” sta dando dei risultati incredibili. Siamo uno delle poche società in Sardegna che ottiene risultati così importanti e lusinghieri nel Settore sia femminile che maschile.Un ultimo ringraziamento va ai nostri fantastici genitori e al gruppo di Sponsor che ci seguono con passione. Ora per le bizzarre della Federazione che non manda la 1° della Sardegna, come prassi direttamente alle Finali Nazionali, il 24/25 maggio ci vedrà impegnati in un pre spareggio a Montemarciano (Ancona) sede di tutti gli spareggi interregionali, in caso di vittoria il giorno dopo un ulteriorespareggio. Ci siamo e ci faremo trovare pronti.

Dinamo Basket 2000 – S.A.P. Alghero 74-98

Parziali: 15-23; 21-17; 20-29; 18-29.

Dinamo Basket 2000: Serra 3, Merlini 2, Bugiolacchi, Cipriano 30, Meloni, Ruggiu, Unali, Cocco 3, Melis 10, Cuccu 18; Osamwenkha 8, Salaris. Allenatore: Porcu.

S.A.P. Alghero: Spano 6, Chemerys, Canu, Burruni, Rizzo, Coulibaly 36, Doppiu, Fonnesu 12, Usai 13, Rosas 21, Rud 2, Murru 8. Allenatore: Mastropietro

Arbitri: Federico Cherchi e Riccardo Cappelloni di Sassari