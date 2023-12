Basket serie B/F, poker di vittorie per le squadre targate Mercede

ALGHERO – È stato un week end ricco di vittorie per la Mercede Alghero. La serie B si è imposta per 100-50 contro il Condor Monserrato, in una partita senza storia già a metà gara (43-19 il parziale).Le Under 17 hanno vinto contro le pari età dell’Antonianum Quartu, anche qui senza grossi problemi, mantenendo la testa della classica a punteggio pieno in attesa dello scontro diretto col S. Salvatore Selargius. Le Under 14 hanno vinto 74-48 contro il Macomer 2.0, La gara è stata combattuta per 3/4, alla fine le giovani cestiste catalane, con un break di 20-5, hanno creato in vantaggio divenuto incolmabile per le avversarie.

Ottime notizie da Roma, dove le U13 hanno vinto il Torneo Nazionale Roma2000, battendo in Finale Guidonia Academy col punteggio di 30-26.

Ora per le più giovani inizierà l’avventura nel NBA Junior tornament, campionato abbinato alle franchigie NBA. La catalane sono state abbiante ai Brooklyn Nets.. In settimana, mercoledì 13 alle 19:40, ci sarà il derby U15F. che determinerà la prima della classe, momentanea, del torneo.