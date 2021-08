Barca in avaria, salvataggio in mare a Caprera

LA MADDALENA – Salvataggio in mare per la Guardia Costiera. La barca a vela di 13 metri e mezzo, battente bandiera francese, ha imbarcato acqua dopo un’avaria al motore ed era in balia delle onde. È la disavventura, conclusasi con un lieto fine, vissuta da due turisti di 60 e 65 anni. Erano partiti dal porto di Gaeta e stavano dirigendosi in Corsica, quando l’imbarcazione ha avuto un guasto al motore e ha iniziato a imbarcare acqua. I due hanno subito lanciato l’allarme e la Capitaneria di porto di Olbia ha immediatamente inviato la motovedetta Sar Cp 306, che ha raggiunto la barca a vela a circa 30 miglia ad est dell’isola di Caprera.