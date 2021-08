Via Lido, incendio nella notte: minivan in fiamme

ALGHERO – Allerta in via Lido per un incendio. Un furgoncino ha preso fuoco nel litorale che fiancheggia la principale spiaggia di Alghero. Nello specifico è stato avvolto dalle fiamme un minivan, sembra nelle disponibilità di alcuni turisti. Il rogo si è scatenato alle prime ore di oggi (alle 6.10 è scattato la chiamata ai soccorsi) ed ha visto giungere immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che, oltre domare le fiamme, hanno verificato anche le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre il traffico ha subito fino all’alba di questa mattina alcune deviazione per l’attuazione delle operazioni di soccorso.