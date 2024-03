Barca abbandonata nel comando dei Barracelli, “Inquinamento e sporcizia, urge rimozione” | foto

ALGHERO – “I cinquanta condomini di Via Enrico Costa n. 49 sono stanchi di segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di una barca di grandi dimensioni “ormeggiata” presso il piazzale del Comando dei Barracelli. Segnalazioni rimaste inascoltate: l’abbandono dura da oltre 10 anni, e la barca diventata una piscina a cielo aperto, con annessi detriti abbandonati all’interno, con visite frequenti da parte di gabbiani e ratti visibili dalle finestre delle palazzine. L’acqua stagnante all’interno dello scafo rilascia nel periodo estivo odori nauseabondi ma soprattutto è ricettacolo di zanzare e pappataci. Una situazione che sta destando preoccupazione per i residenti del condominio. Ma non solo per i problemi descritti: lo scafo è lesionato ha causato una perdita di gasolio che con ogni probabilità ha inquinato il terreno nei cui pressi si trova un antico pozzo artesiano e la falda che si trova a 5 metri di profondità. Sono anni che si chiede la rimozione dell’imbarcazione ma ad oggi nessuno è intervenuto, per colpa delle lungaggini burocratiche o della mancanza di volontà delle istituzioni nel risolvere questa situazione”.

Il consigliere Comunale capogruppo dello scudo crociato Christian Mulas si rivolge con un appello all’ Amministrazione, sollecitando l’intervento del Sindaco, “per far rimuovere la barca e liberare il terreno da un probabile pericolo igienico sanitario concreto. Il primo cittadino intervenga al più presto presso il Comando dei Barracelli – aggiunge – e disponga la rimozione della imbarcazione, perché con le ulteriori piogge si potrebbero creare altri problemi al vicinato, prima che si verifichino problemi più gravi”.

Christian Mulas, Capogruppo Udc Alghero