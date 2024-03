ALGHERO – Come atteso dalla varie parti, nella serata di ieri è arrivata la documentazione del Ministero che, questa mattina il Parco di Porto Conte e AMP hanno diffuso rispetto alla pesca nelle acque protette di Capo Caccia Isola Piana. In particolare, come da documenti in allegato, ecco il Disciplinare attuativo al D.M. istitutivo AMP “Capo Caccia – Isola Piana” e nota rilascio nulla osta Ministero Ambiente annualità 2024.

