Pesca professionale in Area Marina Protetta, la delibera del Consiglio Direttivo

ALGHERO – Il Consiglio Direttivo del Parco delibera in merito alle attività di pesca professionale a seguito della Risoluzione approvata dall’Assemblea del Parco. Approvato dalla direzione della AMP l’Avviso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della pesca professionale all’interno della Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

Per opportuna informazione si trasmette in allegato la delibera n. 19 dell’08.02.2024 del Consiglio direttivo dell’Azienda Speciale, Ente gestore dell’ Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, avente ad oggetto: Risoluzione ex art. 63 Di Nolfo e più. Assemblea del Parco del 07.03.2024. Determinazioni conseguenti.

La Delibera del Consiglio direttivo prende atto degli indirizzi contenuti nella Risoluzione approvata dall’Assemblea del Parco e stabilisce che, ai sensi della legge istitutiva e della Convenzione di affidamento della gestione alla Azienda Speciale della AMP Capo Caccia-Isola Piana, il Consiglio direttivo non è organo competente ad assumere le decisioni richieste con la Risoluzione in argomento, che per competenza sono in capo ai competenti uffici ministeriali preposti ad esprime il nulla osta per l’approvazione dei disciplinari attuativi di tutte le AMP d’Italia. Nel contempo la delibera afferma che la direzione responsabile della AMP è tenuta al pieno rispetto delle disposizioni precisamente indicate nella legge istitutiva e nella Convenzione di affidamento della gestione della stessa AMP che non consentono, come richiesto dalla Risoluzione, di aprire immediatamente la possibilità di pesca artigianale all’interno dell’Area marina protetta di Capo Caccia–Isola Piana in quanto, pur essendo la pesca professionale consentita all’interno della AMP, la stessa è riservata soltanto ai pescatori aventi titolo compatibilmente con le esigenze di tutela dell’area marina protetta sulla base delle specifiche disposizioni disciplinari contenute, nel caso in argomento, nel Disciplinare attuativo 2024, oggi alla attenzione dei competenti uffici del Ministero dell’Ambiente (MASE) per il rilascio del nulla osta finale.

Sulla base di quanto stabilito dal Consiglio direttivo, la direzione della AMP, nelle more della approvazione del Disciplinare attuativo 2024 da parte dei competenti uffici ministeriali, ha già provveduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico rivolto ai pescatori professionale della marineria algherese che consentirà, nei tempi più stretti consentiti, il rilascio delle 22 autorizzazione all’esercizio della pesca professionale all’interno della AMP, come stabilito dallo stesso Disciplinare attuativo.

La scadenza per la presentazione delle domande di rilascio delle autorizzazioni è fissata al 18 marzo entro le ore 13.00. Le autorizzazioni, previa approvazione finale del Disciplinare 2024 da parte dei competenti uffici ministeriali, saranno rilasciate entro tre giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L’Avviso pubblico ed il relativo fac-simile del modulo per l’inoltro delle domande possono essere scaricati dal sito istituzionale dell’Azienda Speciale www.algheroparks.it nella sezione NEWS oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio Pesca della AMP – Località Tramariglio S.P. 55 – 07041 Alghero negli orari di apertura al pubblico degli uffici.

Delibera n.19 del 08.03.2024.Risoluzione.AMP_signed_signed (1)