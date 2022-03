“Bando borghi, un prevedibile flop”

ALGHERO – “La città di Alghero perde un’altra opportunità per ottenere un finanziamento dal PNNR, questa volta per la rigenerazione dei borghi e quindi delle borgate e periferie in stato di abbandono e a rischio di spopolamento. Il bando era per un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi per un importo di 20 milioni di euro. Voler partecipare al bando inserendo Fertilia, come borgo con quelle caratteristiche, è stato un azzardo, con esito finale più che prevedibile, cioè zero finanziamenti. Fertilia e’ un borgo in crescita, con aumento costante della popolazione, con il comune presente, attività imprenditoriali presenti , trasporti presenti, chiesa agibile, forze dell’ordine presenti con caserma, poste presenti e in ottima salute , e ancora asilo, scuola elementare e medie presenti, case di riposo pubbliche e private presenti, con un porto in espansione. Come si vede è un borgo vivo, con attività in espansione e tanto altro in cantiere. Certo ci sono anche a Fertilia tante cose da fare, sulle quali intervenire, ma queste non gli avrebbero permesso di avere punteggi alti . Punteggi e caratteristiche che avrebbero avuto invece altre Borgate, come Maristella (richiesta specifica peraltro sollecitata dal comitato ). Ma anche su altre Borgate si poteva fare una proposta progettuale, e una tra tutte Santa Maria la Palma, che evrebbe avuto le carte in regola per partecipare alla manifestazione di interesse. Santa Maria La Palma circa 30 anni fa era il centro produttivo e culturale della Nurra, e che oggi ha quasi perso tutto, per colpa di una rigenerazione culturale, sociale ed economica che non si è fatta. Eppure i tanti locali abbandonati , al pari delle altre borgate, potevano essere destinatori di progettualità, di idee, davvero in linea con le caratteristiche di recupero di un borgo, che ha in corso una emorragia di spopolamento che non si arresta. Progetti, se destinatari dei finanziamenti, avrebbero reso possibile l’ossigenazione del tessuto socioeconomico e culturale del borgo di Santa Maria la Palma, contrastando efficacemente il fenomeno di spopolamento e favorendo la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, peraltro pubblico. Peccato, ancora una volta la miopia della giunta Sardo-leghista si è fermata al “Ripartiamo dalle borgate “, slogan ormai sbiadito della campagna elettorale, ma di azioni concrete, dopo tre anni non solo non se ne vedono, ma neanche se ne sente parlare”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd (Consiglio Comunale di Alghero)