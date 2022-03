Salaris e Carfagna, accordo progetti per la Sardegna

CAGLIARI – “Accordo tra Ministero e Regione per accelerare la realizzazione di progetti strategici per la Sardegna. Sono stato a Roma per incontrare la Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Siamo pronti a dare anima e corpo per modernizzare la nostra Isola partendo dalle infrastrutture, in particolar modo da quelle viarie. Il nostro impegno in questo senso è concreto, forte e deciso. La Sardegna firmerà un nuovo Contratto istituzionale di sviluppo, Cis, per implementare la rete infrastrutturale sarda con l’obiettivo di accrescere le potenzialità e l’attrattività dell’Isola e soprattutto cercare di risolvere i problemi di collegamento con le zone interne”.

Aldo Salaris, assessore regionale ai Lavori Pubblici