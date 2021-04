Baia dei Venti, ingresso sbarrato: denuncia

ALGHERO – “Il giorno 14 Aprile 2021 sino alla data odierna è stato precluso l’unico accesso esistente al demanio marittimo nonché allo stabilimento balneare limitrofo per cause a noi sconosciute. Si fa presente che il suddetto accesso al demanio è garantito dalla determinazione Prot. N. 63558 Rep. N. 3514 Del 15 Dicembre 2017 a firma del direttore e del servizio dell’assessorato degli enti locali , finanze ed urbanistica della Regione Sardegna. L’accesso di cui si parla è utile a garantire lo svolgimento della regolare attività commerciale della Società la Baia Dei Venti. Oltretutto tale accesso è utile a garantire il comodo e sicuro utilizzo da parte di tutte le persone che hanno difficoltà motorie nonché il rapido accesso al servizio medico di emergenza . Tale decisione ha comportato problemi anche all’amministrazione locale nel ritiro dei rifiuti e dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di aree erbose. Si fa presente inoltre che tale chiusura è stata accompagnata da una corposa attività di vigilanza armata e video sorveglianza H24. La società “la baia dei venti” per far valere i propri diritti di accesso è stata costretta ad agire con opportune denunce presso le autorità competenti e si riserva in sede civile alla richiesta di risarcimento danni”

Stabilimento Baia dei Venti – Alghero