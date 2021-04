In “Giallo” spiagge aperte già da lunedì 26 aprile

ALGHERO – Se in primo momento era sembrato crearsi una sorta di “giallo” sulla riapertura degli stabilimenti balneari, a stretto giro di posta è arrivato il chiarimento da parte del Ministro leghista del Turismo Massimo Garavaglia. Nelle bozze del decreto era precisato che gli stabilimenti balneari avrebbero aperto in zona gialla dal 15 maggio. Data invece non presente nel provvedimento definitivo. A fare definitivamente luce, come riportato dalle agenzie e media nazionali, è il Ministro: “Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge – scrive in una nota – per questo motivo l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono aperte. Di conseguenza, gli operatori si possono attivare gli impianti”.

Inoltre , come spiegano dal Governo, poiché tutto quello che non è vietato nel decreto è consentito, “le spiagge potranno riaprire in zona gialla già a partire da lunedì 26 aprile”. Delucidazioni che interessano ovviamente anche la Sardegna che, pur essendo ancora in Zona rossa, spera in un prossimo mutamento del colore, magari già dal prossimo lunedi (3 maggio) quando, se le condizioni lo consentiranno, potrebbero riaprire gli stabilimenti balneari.