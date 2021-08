Avanzo di 4 milioni? Meglio investire per Alghero

ALGHERO – “Non potendo citare alcun risultato in termini di miglioramento della città e della vita dei cittadini, un paio di giorni fa, la giunta di centrodestra ha prodotto un pomposo comunicato per vantarsi del fatto che il Rendiconto 2020 presenta un risultato di amministrazione con un avanzo molto elevato.

Nel comunicato diramato da Porta Terra si sono, però, dimenticati di spiegare che un avanzo (differenza tra entrate e spese, tra risorse disponibili e soldi spesi per i servizi cittadini) molto alto non è affatto indice di un comportamento virtuoso, ma piuttosto di inefficienza e di incapacità di spesa.

A conferma di ciò ha scritto l’Ufficio parlamentare di bilancio: «L’accumulo di un avanzo di amministrazione molto elevato negli enti locali non rappresenta un elemento di virtuosità, ma una patologia frutto di regole contabili distorsive e di prassi amministrative inefficienti».

Se, dunque, le regole contabili non possono essere addebitate all’Amministrazione, è chiaro, invece, che l’inefficienza amministrativa con la scarsa capacità gestionale nello spendere le risorse per migliorare la qualità della vita degli algheresi, è tutta a carico del Sindaco e della sua giunta.

Per rendere meglio il concetto, è probabile che, se Conoci e compagni continueranno a non investire risorse per asfaltare le strade, a non rifare la segnaletica stradale, a lasciare la città sporca, a non ripulire dalle erbacce, a non spendere per un servizio di controllo notturno, eccetera, nel prossimo Rendiconto avremo un avanzo di Amministrazione ancora più elevato”

Pietro Sartore, consigliere comunale Per Alghero