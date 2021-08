Alghero, città senza regole

ALGHERO – “La città è senza regole, caotica e sporca, per precise scelte politiche e per incapacità gestionali.

I cittadini sono esasperati per il caos generato dalla completa deregulation e dalla cattiva amministrazione. I turisti costretti a muoversi in un totale disordine, circondati da sporcizia, su strade piene di fossi e senza segnaletica, su marciapiedi pieni di erbacce e di cartacce.

In tutto questo il sindaco, prova a fare il furbo, dicendo che il caos della città è dovuto al grande afflusso di turisti e non al fatto che le scelte e l’incapacità della sua Amministrazione hanno creato “la città delle libertà” dove ognuno fa quel che gli pare, dove nessuno controlla, dove non vi sono regole e quelle che vi sono non vengono fatte rispettare.

Conoci smetta dunque di far finta di non aver capito; i turisti sono sempre i benvenuti, ma proprio perché si spera che possano tornare sarebbe il caso di presentargli una città pulita e ordinata, una città vivibile per gli ospiti e per i cittadini algheresi e non il caos, la deregulation e la città zozza proposta dal sindaco leghista e dalla sua maggioranza”

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Pietro Sartore

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Valdo Di Nolfo

Beniamino Pirisi