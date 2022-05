Attentati, politica e comunità devono fare di più

ALGHERO – Mentre la scia di attentati in città non si ferma, arriva l’appello dell’ex-sindaco Mario Bruno riguardo la delicata e preoccupante situazione che sta attraversando Alghero

“Non possiamo rassegnarci a leggere sui giornali le notizie di una serie continua di attentati ad imprenditori locali nella nostra città, come se niente fosse. Cosa sta succedendo? Non basta una risoluzione in consiglio comunale. Serve una reazione corale della comunità. Mentre le forze dell’ordine e gli inquirenti fanno il loro dovere, e gli diamo fiducia, credo che la comunità locale – guidata da chi ne ha la responsabilità civile e politica – possa fare di più per dire collettivamente, insieme, a gran voce, che siamo vicini a chi fa impresa onestamente, che vogliamo vivere nella legalità, come è nostro costume, respingendo un clima di paura che non appartiene ai nostri valori, al nostro vivere comunitario, alla nostra civiltà”