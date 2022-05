“Attentati ad Alghero, non si deve minimizzare”

ALGHERO – “Brutto risveglio oggi per Alghero. Un altro vile gesto criminale è stato compiuto nei confronti di una gelateria del centro storico a pochi giorni di distanza dell’incendio doloso dell’auto ai bastioni.”

“Bisogna correre ai ripari e nel più breve tempo possibile con una presenza più capillare nel territorio delle forze dell’ordine, reintroducendo possibilmente anche i poliziotti di quartiere non solo al centro storico. Non si può sottovalutare quanto sta succedendo.” Dice il commissario cittadino Angelo Cubeddu. ” Esprimo la nostra solidarietà ai titolari della gelateria e spero, per la tranquillità e serenità di tutti i cittadini e delle attività, che siano disposti maggiori controlli e ci sia maggiore presenza delle forze dell’ordine, perché la sicurezza è alla base della vita sociale, perno per il turismo e di un sereno sviluppo economico” conclude l’assessore Giorgia Vaccaro.