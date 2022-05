Attentati ad Alghero, artigiani preoccupati: urge vertice

ALGHERO – Preoccupazione da parte dei commercianti e artigiani, del centro storico di Alghero, ma anche delle altre attività cittadine, che unitamente lanciano l’allarme per bloccare l’escalation di atti criminosi a scopo intimidatorio degli ultimi giorni. Confesercenti, nell’esprimere solidarietà e vicinanza agli esercenti coinvolti nei vili atti, ha inoltrato richiesta urgente di incontro al Sindaco di Alghero, per poter contribuire nelle indicazioni delle azioni che l’Amministrazione unitamente al Prefetto e alle forze dell’ordine, vorrà intraprendere per limitare i danni, strutturali e soprattutto morali, che tali atti provocano sia alle attività, sia ai cittadini e ai turisti. “Atti che per la gravità e la pericolosità, potrebbero destabilizzare il buon esito della stagione turistica ma ancor peggio macchiare in modo indelebile l’immagine e rovinare il ricordo di una vacanza serena e ospitale, ai tanti turisti previsti quest’anno ad Alghero. E proprio per la tutela dell’immagine della città, che si appresta ad affrontare la stagione turistica di ripresa dopo gli ultimi anni difficili, che è necessario, oltre che denunciare, fermare sul nascere e debellare in modo efficace tali azioni criminose con tutte le forze possibili da mettere in campo”, scrive Enrico Daga di Confesercenti.