Asl Gallura, ampliati gli orari per la scelta e revoca del medico

OLBIA – Gli uffici per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS) resteranno aperti a Olbia anche nelle ore pomeridiane, dal lunedì al giovedì. La rimodulazione del servizio è stata disposta dalla Direzione Aziendale della Asl Gallura per ampliare le possibilità di accesso dell’utenza. Gli sportelli di riferimento sono quelli all’interno della struttura San Giovanni di Dio, in viale Aldo Moro.

Sarà garantita l’apertura al pubblico la mattina, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il pomeriggio, dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 16.30. In alternativa, la richiesta per la scelta e revoca del medico e del pediatra può essere inviata via mail all’indirizzo ufficioscelterevoche.olbia@ aslgallura.it.