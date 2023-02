Noi con Alghero, grazie all’Associazione Tore Burrruni

ALGHERO – “Il gruppo politico Noi con Alghero esprime grande soddisfazione per la presentazione avvenuta sabato mattina nella sala mosaico, la storica palestra dove Tore Burruni si allenava, dell’associazione a lui intitolata. In seguito all’ordine del giorno per la realizzazione di una statua al campione di boxe algherese Tore Burruni, presentato in consiglio comunale dai consiglieri Loi e Muroni e votato all’unanimità , la giunta comunale ha deliberato il contributo economico finanziario per la realizzazione dell’opera.

“Ringraziamo fin d’ora l’associazione presieduta da Carlo Branca per l’impegno e la determinazione che animerà l’operato dei componenti per portare sempre in alto e soprattutto nel cuore degli Algheresi il nome e il ricordo del grande Tore Burruni.

Un pezzo di storia sportiva ma soprattutto la vita di uomo straordinario al quale la nostra città ha dato i natali e che ha portato il nome di Alghero nel mondo. È un onore per noi omaggiare Tore con la realizzazione di un’opera duratura affinché la sua vita e la sua storia siano anche di buon esempio per tanti giovani sportivi”.

Il Coordinamento Noi con Alghero