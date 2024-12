“Ascensore di Porta Terra ancora bloccato: politica di Cacciotto fatta solo di annunci e propaganda”

ALGHERO – L’Amministrazione Cacciotto esulta per l’arrivo, seppur con un ritardo di 2 mesi, di 40 mq. di parquet per il Palamanchia e dimentica da tre mesi di riparare l’ascensore di Piazza Porta Terra che conduce ai servizi finanziari e alla sala utilizzata per le riunioni delle Commissioni consiliari- Cosa che impedisce a coloro che per problemi reali hanno difficoltà a salire le scale di accedere agli uffici. E ad una consigliera comunale con disabilità motorie di partecipare ad importanti riunioni di Commissione.

“Una situazione paradossale -secondo il Gruppo consiliare di Forza Italia-. . E’ una politica nella quale non ci riconosciamo. Straordinariamente pletorica di annunci e propaganda ed invece asfittica in tema di realizzazione di fatti concreti, anche i più modesti, per tutelare il pubblico interesse. Non è sufficiente avere un Ufficio stampa di dimensioni sproporzionate per amministrare in modo decoroso. Occorre avere di mira la realizzazione del pubblico interesse e, soprattutto, capacità, competenze, passione e tempestività. Requisiti che non appartengono al patrimonio culturale e politico dell’Amministrazione Cacciotto. Priva di guida e di propulsore, ma dotata di molti “sedili” -chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-“