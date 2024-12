ALGHERO – Il Presidente della IV Commissione Consiliare Marco Colledanchise ha convocato due riunioni per altrettanti ordini del giorno, da tenersi presso la sala riunioni di Porta Terra. La prima, giovedì 5 dicembre, alle ore 09.30, riguarda lo “Studio sull’efficacia delle iniziative per preservare la lingua e la cultura catalana di Alghero”; la seconda, prevista per venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 12.00, è incentrata su “Incontro conoscitivo con l’Associazione “Rete delle Donne”.