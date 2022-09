Arte ed emergenza clima, al via la quinta edizione di Girovagando

SASSARI – Girovagando compie 25 anni, guarda con apprensione e passione (nel contrastarlo applicando la sua arte) all’emergenza clima e dopo le prime tappe della sua edizione 2022 vissute nel territorio del Montiferru fra Cuglieri, Bonarcado, Sennariolo, Scano di Montiferro e ieri Santu Lussurgiu – tutti luoghi colpiti dagli incendi – si prepara a invadere pacificamente la città di Sassari con una serie di intensi e straordinari eventi in programma dall’8 all’11 settembre .

Si riparte da una confermata consapevolezza: la Cultura e l’arte giocano un ruolo fondamentale, insieme all’intero settore artistico-culturale, nella lotta alla crisi climatica. Perché? Perché capaci di attuare attenzione e amplificare il messaggio della società rispetto alle cause dei cambiamenti climatici e alle conseguenze disastrose che essi hanno per il pianeta Terra e per chi lo abita. L’arte si propone quindi come strumento di divulgazione e di cambiamento.

“Theatre en vol, compagnia di teatro urbano di Sassari, da oltre 30 anni lavora nella convinzione che il teatro abbia proprio questo compito. Proprio per questo Girovagando 2022 “La quinta stagione – Emergenza clima” – grazie alla collaborazione di altre organizzazioni ed Enti con cui condivide stesso spirito e obiettivi – sarà come un viaggio immersivo nel bruciante problema del cambiamento climatico affrontato attraverso il linguaggio del Climate Change Theatre Action.

“I cambiamenti climatici sono già in atto con conseguente aumento del rischio legato a eventi meteorologici e climatici estremi. Gli effetti variano in base a regioni e località: in combinazione con gravi siccità e ondate di calore in Sardegna si scatenano incendi come nel Montiferru o terribili alluvioni come a Bitti”.

Così, al termine del percorso itinerante nel territorio del Montiferru Girovagando approda a Sassari, dall’8 all’11 settembre: il festival abiterà il centro storico con 16 interventi (spettacoli, incursioni teatrali, performance itineranti, installazioni artistiche, concerti e laboratori per adulti e bambini), parlerà di resilienza e sostenibilità ai cambiamenti climatici in aree urbane; la socialità verrà inoltre incentivata con momenti di mindful eating durante i quali i partecipanti vivranno il rito del mangiare collettivo, prediligendo la qualità degli alimenti locali garantiti dal produttore nella loro genuinità.

Protagonisti della parentesi sassarese saranno Antagon TheaterAKTion, Baro Drom Orkestar, Shedan Theater, Maimé, Orquesta ReuSónica, Theatre en vol/Céline Brynart e Circosottovuoto. “Ritorno al pianeta. L’avventura ecologica dai Neanderthal alla pandemia” è invece il libro di Pierluigi Adami (Bordeauxedizioni, 2021) che In collaborazione con Libreria Koinè e BirrAjò sarà presentatore corso delle tappe sassaresi del festival. A dialogare con l’autore saranno Giovanni Salis (attivista ambiente e diritti civili) e Lorenzo Tecleme (Fridays for Future Sassari); moderazione affidata a Claudia Soggiu (Theatre en vol).

Il Festival è sostenuto e finanziato da Fondazione di Sardegna, MIC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Unione dei Comuni del Montiferru (Comune di Cuglieri, Comune di Scano di Montiferro, Comune di Bonarcado, Comune di Santu Lussurgiu), Comune di Sassari, Sassari Estate 2022.

IL CALENDARIO

SASSARI 8-11 SETTEMBRE

8 settembre

H 20 da largo Castello – corso Vittorio Emanuele – piazza Santa Caterina

Antagon TheaterAKTion

incursione collettiva sul tema del cambiamento climatico (risultato del laboratorio)

H 21 Piazza Santa Caterina

Baro Drom Orkestar

Musiche dal mondo

9 settembre

H 19 largo Sisini – via Arborea – piazza del Rosario – via Luzzati – piazza Azuni

Shedan Theater

Steamplant Movement – incursioni teatrali

H 21 piazza Duomo

Maimé

Circo Teatro, Wake-Up!

H 22 piazza d’Italia

Antagon TheaterAKTion

KLIMA X, performance di teatro fisico, danza contemporanea e musica dal vivo

10 settembre

H 11 Emiciclo Garibaldi / largo Castello

Antagon TheaterAKTion

Corpus Mundi – incursione teatrale

H 12 via Turritana – via Università – largo Cavallotti – piazza Azuni – piazza Nazario Sauro

Shedan Theater

Steamplant Movement – incursioni teatrali

H 18 piazza Duomo

Orquesta ReuSónica

Esito laboratorio di musica con strumenti realizzati con materiali di recupero

18.30 piazza Tola

Theatre en vol/Céline Brynart

Ginette et son monde

H 19 piazza Tola – via Cesare Battisti – corso Vittorio Emanuele – via Santa Caterina – piazza del Comune

Shedan Theater

Steamplant Movement – spettacolo itinerante

H 21 piazza Duomo

Orquesta ReuSónica

Música de l’Insolito

H 22 piazza Duomo

Antagon TheaterAKTion

Corpus Mundi

11 settembre

18 piazza Duomo

Theatre en vol/Céline Brynart

Ginette et son monde, spettacolo clownesco

H 19 piazza Santa Caterina

Presentazione del volume “Ritorno al pianeta. L’avventura ecologica dai Neanderthal alla pandemia” di Pierluigi Adami

H 21 piazza Santa Caterina

Circosottovuoto

Che coppia!, spettacolo comico di danza acrobatica a terra e in aria al tessuto e al palo cinese

H 22 piazza Duomo

Theatre en vol

Il grande spettacolo della fine del mondo, performance teatrale