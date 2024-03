“Arriva la Setmana Santa e il Centro Storico è in pessime condizioni”

ALGHERO – “La Samana Santa con i suoi rituali è una importante tradizione storica, culturale ed ecclesiastica per migliaia di algheresi. Sin dal XVII secolo Lo Sant Crist attraverso fede e passione è un evento capace di attrarre tantissimi turisti.

Dispiace denunciare lo stato di abbandono e di sporcizia in cui versano alcune vie del centro storico con evidenti buche pericolosissime. Non è possibile arrivare a questa situazione a 10 giorni dall’evento. Perché mettere a rischio l’incolumità di migliaia di persone e la riuscita dell’evento. Chiedo all’attuale amministrazione di intervenire immediatamente anche con interventi “tampone” onde evitare spiacevoli e pericolosi incidenti”

Antonio Baldino da anni impegnato in ambito sportivo e benefico