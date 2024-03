BUGGERRU – Trail del Marganai: grande partecipazione del team Olbiese della Sardinia Smeralda Trail; Azzena Isabella vola sul podio della 25 Km È giunto alla 7° edizione il Trail del Marganai, gara di Trail Running che si è svolta questo weekend a Buggerru, nel Sulcis Iglesiente.

Una competizione che attraversa un territorio ricco di storia oltre a dei paesaggi meravigliosi. Per questa edizione gli organizzatori della ASD Marganai K24 hanno previsto ben quattro distanze per le gare competitive e una per la non competitiva.

La novità assoluta è la 95 km con un dislivello positivo di 4600 m, a seguire la 46 km con 2000 D+, una 25 km con 750 D+, la 17 km con 650 D+ e, infine, la non competitiva di 11 km con 560 D+. Una competizione molto partecipata che ha visto sfidarsi atleti di tutta l’isola e non solo.

Anche la Sardinia Smeralda Trail ha partecipato con un gran numero di atleti che si sono cimentati nella varie gare.

Di grande rilievo il risultato ottenuto da Azzena Isabella che ha conquistato il 3° posto assoluto sulla 25 km, preceduta di pochissimo da Frongia Federica che ha conquistato il secondo posto e da Deiana Pina che è salita sul gradino più alto del podio.

Della squadra Olbiese, tutti con ottimi piazzamenti, hanno preso parte alla 25 Km in ordine di arrivo Vacca Giovanni, Amador Cano Larry, Dedola Roberta e Porcedda Tiziano. Una menzione particolare va a Spano Maria Elena che si è cimentata sulla distanza dei 95 km con 4600D+, portandola a termine a testa alta.

Nella 46 km presenti Palmisano Maurizio, Seazzu Valeria e Gaviano Valeria, quest’ultima alla sua prima esperienza su una distanza così importante.

E infine la 17 km ha visto competere Angiolini Francesca, Ferradini Cinzia e Langiu Valentina.

La Sardinia Smeralda Trail ADS, nata nel 2018 e presieduta da Paolo Costi il prossimo 27 Ottobre organizzerà la 4 Edizione del Trail La leggenda di Marconi, con tantissime novità.