Amatori Rugby Alghero, crescono entusiasmo e impegno

ALGHERO – Il rugby ad Alghero non è mai stato così florido, una realtà che trova le sue radici nella dedizione e nel fervore delle squadre giovanili dell’Amatori Rugby Alghero. Nell’ultimo fine settimana, abbiamo assistito a prestazioni che testimoniano il crescente entusiasmo e l’impegno verso questo nobile sport da parte dei giovani atleti locali. In particolare, allo Stadio dei Pini a Sassari, i talenti emergenti del Minirugby, divisi nelle categorie di età 8, 10 e 12 anni, hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo sportivo.

Favorendo un clima di inclusività e cooperazione, le categorie 8 e 10 hanno visto i bambini mischiarsi indipendentemente dalla squadra di provenienza, garantendo a tutti la possibilità di giocare e di divertirsi. Questo approccio ha permesso non solo di forgiare lo spirito sportivo ma anche di promuovere l’unità nel gioco. L’Under 12 ha invece affrontato una sfida più competitiva, riuscendo a imporsi con una vittoria contro la squadra di Olbia e a pareggiare contro i Bulldog, evidenziando un livello di equilibrio significativo nel panorama giovanile regionale.

Il fulcro dell’attività rugbistica non si è limitato ai più piccoli. La squadra Under 16 ha preso parte a un significativo raduno regionale a Oristano, con otto rappresentanti del club di Alghero che hanno avuto l’occasione di inserirsi in un progetto di lungo termine, destinato a proseguire per tutta la stagione. Questa iniziativa si propone di culminare con la partecipazione di una rappresentativa regionale in contesti competitivi anche oltre i confini isolani.

Non vi è alcun dubbio che il futuro del rugby nella città di Alghero brilli di una luce intensa, grazie al lavoro e alla passione di questi giovani, che sono il vero capitale di questo sport. L’Amatori Rugby Alghero osserva con orgoglio e attesa i successi dei suoi ragazzi, che con il sostegno incessante della comunità e la guida di allenatori esperti e dedicati, si proiettano verso traguardi sempre più ambiziosi.