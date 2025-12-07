“Altro che transizione ecologica, ad Alghero si posizionano gli alberi di plastica”

ALGHERO – “Transizione ecologica: servono fatti, non simboli. Perplessità sull’acquisto degli alberi di Natale sintetici per le scuole di Alghero. La transizione ecologica viene troppo spesso evocata attraverso dichiarazioni di principio, mentre più raramente si traduce in azioni concrete e coerenti. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Alghero ha deliberato attraverso il suo dirigente settore 5 servizio manutenzioni una spesa di oltre 16.000 euro per l’acquisto di 50 alberi di Natale sintetici dunque in plastica destinati alle scuole cittadine: una scelta che solleva non pochi interrogativi sulla reale volontà di promuovere stili di vita sostenibili e educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente.

chiedio, a questa amministrazione se prima di procedere con una spesa così poco ecologica siano state valutate soluzioni più coerenti con gli obiettivi della transizione verde.

Con la stessa cifra sarebbe stato possibile acquistare attrezzature da giardinaggio palette, rastrelli, terriccio vegetale e altri strumenti da mettere a disposizione delle scuole della città. Gli alunni avrebbero così potuto prendersi cura degli spazi verdi dei propri plessi e addobbare, per il periodo natalizio, un albero vivo del loro giardino scolastico: un albero che, terminata la festività, sarebbe rimasto al suo posto a produrre ossigeno e sequestrare anidride carbonica.

Un’alternativa altrettanto formativa sarebbe stata la realizzazione di alberi di Natale costruiti riciclando rifiuti plastici, cartacei, lignei o metallici. I fondi stanziati avrebbero potuto finanziare laboratori creativi, promuovendo l’economia circolare e il coinvolgimento attivo degli studenti.

In qualità di Presidente della Commissione consiliare Ambiente, ritengo doveroso sottolineare che far parte di una maggioranza significativa significa anche partecipare alle azioni di governo essere coinvolto nelle scelte. Mi dispiace che, su questa iniziativa, ancora una volta non sia stato previsto un mio coinvolgimento: avrei potuto offrire il mio contributo non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche come educatore socio-pedagogico professionale, proponendo un progetto educativo capace di coinvolgere i ragazzi in percorsi reali di sostenibilità e consapevolezza ambientale.

L’acquisto di alberi sintetici rappresenta invece un modo di procedere ancorato al passato: non tutela l’ambiente, non promuove la partecipazione degli alunni e non contribuisce alla loro formazione ecologica. Non è questo il segnale che ci si aspetterebbe da un’amministrazione che si presenta come attenta all’ambiente e orientata verso politiche verdi e ambientaliste.

Alghero ha bisogno di scelte innovative e lungimiranti, capaci di coniugare simboli e sostanza e di includere davvero le giovani generazioni e chi, nelle istituzioni, è pronto a lavorare per una vera transizione ecologica”.

Christian Mulas, presidente della commissione Ambiente