“Altro che bearsi del Rally, la Giunta Conoci renda Alghero più vivibile”

ALGHERO – “Siamo alle comiche, speriamo finali. Il sindaco Conoci, visto che non può certo parlare dello stato disastroso della città, prova a intestarsi di tutto compreso l’aumento delle presenze turistiche. Abbiamo il timore che in questo delirio mediatico in cui è caduto presto arriverà ad intestarsi anche la pace del mondo. Qualcuno invece dovrebbe informarlo che il turismo è ripartito prepotentemente in tutta Italia grazie al fatto che le persone non vedono l’ora di dimenticare l’emergenza Covid e non desiderano altro che mettersi alle spalle le restrizioni, viaggiare e stare all’aria aperta”, cosi i consiglieri di opposizione Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Beniamino Pirisi.

“Il nostro caro Sindaco farebbe bene piuttosto a preoccuparsi delle condizioni in cui lui e la sua Amministrazione stanno presentando Alghero a chi viene a visitarla. Strade e marciapiedi distrutti, viabilità nel caos, sporcizia in ogni dove, centro storico in completo degrado e via dicendo. Questa la cartolina che Conoci offre ogni giorno agli algheresi e ai turisti. Certo chi vede Alghero in queste condizioni ne può risultare spaventato e speriamo bastino le bellezze infinite del nostro territorio per invogliarlo a ritornare”.

“Altro che bearsi di Rally o grandi eventi, si muova la destra algherese a rendere la città un minimo presentabile e lavori per tenere il Rally in città. Ma soprattutto lo faccia perché gli algheresi sono stufi di “fare rally” tutti i giorni nelle vie della Gruviera del Corallo”.