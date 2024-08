Allevamento e agricoltura, Sardegna in ginocchio: è emergenza

SASSARI – Ultima chiamata alla politica regionale da parte dell’Associazione Agricola Centro Studi Agricoli per porre rimedi e adottare atti urgenti a favore dell’agricoltura e dell’allevamento in Sardegna, se nei prossimi 10 giorni, affermano dal Direttivo del CSA non si riscontrano azioni concrete, siamo pronti a scendere in piazza sotto il palazzo della Regione mobilitando agricoltori e allevatori. Confidiamo ancora una volta nel buon senso della politica regionale, ma ora è giunto il momento di avere atti e azioni, non bastano più parole e promesse.