Alghero Calcio, con la Coppa Italia inizia la stagione

ALGHERO – Dopo un mese di preparazione, ecco il primo impegno ufficiale per l’Alghero: domenica 1 settembre è in programma la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza contro il Li Punti. Fischio d’inizio alle 17 a Sassari.

I giallorossi arrivano all’appuntamento con quasi 5 settimane di preparazione e una serie di allenamenti congiunti che hanno dato a mister Giandon diversi spunti interessanti. I nuovi arrivati si stanno integrando al meglio con lo zoccolo duro della passata stagione e non sono escluse ulteriori novità da qui alla chiusura del mercato. Le ultime new entry in ordine di tempo sono state il difensore franco-camerunense Sem Kamana (nella passata stagione prima all’Ossese in Eccellenza e poi alla Pistoiese in D) e il centrocampista serbo Djordje Brboric, con all’attivo qualche presenza nella massima serie del proprio Paese.

Gian Marco Giandon si dice soddisfatto di questo primo mese e assicura che la squadra non sottovaluterà il doppio impegno di Coppa (l’8 settembre è in programma il ritorno al “Pino Cuccureddu”). «Arriviamo a questa prima gara ufficiale dopo un mese di preparazione con la voglia di misurarci con una pari categoria. Tra allenamenti congiunti e amichevoli, ci siamo misurati con squadre di categoria superiore o inferiore, con prestazioni sempre in crescendo. La Coppa Italia ha un valore importante e ci faremo trovare pronti», queste le parole dell’allenatore giallorosso.