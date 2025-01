Alguer Rugby chiede il campo di Maria Pia e attende risposte da Porta Terra

ALGHERO – L’Alguer Rugby, guidata da un direttivo con esperienza decennale, si trova di fronte a un ostacolo importante: la mancanza di un campo dove poter svolgere regolarmente gli allenamenti e le attività. Alghero dispone di un campo da rugby, una struttura che potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il progetto.

“Sarebbe bello – sottolineano i rappresentanti della società – avere la possibilità di accedere all’unico campo da rugby che abbiamo ad Alghero. Ci rendiamo conto della difficoltà di gestire

gli spazi sportivi, ma per noi sarebbe un grande aiuto poter avere del tempo a disposizione per garantire le attività”

“L’Alguer Rugby 2024 esprime la propria gratitudine al presidente della Commissione Sport, Marco Colledanchise, per aver convocato una commissione apposita per ascoltare le esigenze delle società sportive, e al consigliere Giampiero Occhioni, che ha dimostrato grande interesse per il progetto. Questi gesti mostrano attenzione e sensibilità verso chi lavora per lo sviluppo dello sport in città.

Tuttavia, non possiamo non sottolineare che attendiamo ancora risposta alla PEC inviata al Comune di Alghero e all’assessore Enrico Daga.

“L’Alguer Rugby 2024 confida comunque nella sensibilità dell’amministrazione comunale, con la speranza che possa intervenire per consentire alla società di usufruire del campo e offrire ai giovani della città un luogo dove crescere attraverso lo sport. La possibilità di accedere alla struttura sarebbe un segnale importante per lo sviluppo del rugby e per il sostegno a una disciplina che rappresenta un valore aggiunto per la comunità algherese”.