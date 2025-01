Giunta Regionale, ecco le nuove delibere approvate

CAGLIARI – Ecco, qui di seguito, le principali delibere adottate questa mattina dalla Giunta Todde.

Sanità. Viene aggiornata la Rete regionale per le malattie Rare nell’isola, nell’ambito dell’Accordo sul Piano nazionale per le malattie rare 2023-25 già recepito in Sardegna nel febbraio 2024. Il provvedimento riordina i centri della Rete per le malattie rare della Regione Sardegna, secondo un modello a raggiera (hub and spoke) che prevede un livello di coordinamento regionale e delle diramazioni territoriali che rappresentano i nodi della Rete, costituiti dai centri di riferimento e dalle relative Unità Operative. La Clinica Pediatrica del Microcitemico Antonio Cao è confermata come Centro di coordinamento regionale per le Malattie Rare. Vi saranno poi due centri di riferimento per il Nord e per il Sud Sardegna. I nodi di accesso territoriali saranno rappresentati dalle Unità Operative strutturate per gruppi di malattie rare.

Viene approvato in via definitiva il programma “Ritornare a casa PLUS” per l’annualità 2025-26.

Viene approvata la programmazione delle risorse relative al programma “Dopo di noi” in Sardegna per il supporto alle persone con disabilità prive di sostegno familiare o che rischiano di perderlo. I fondi, pari a 2.085.140 euro), provengono dagli stanziamenti già previsti per l’annualità 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed iscritti nel bilancio 2025. Viene approvato il provvedimento di dematerializzazione delle prescrizioni e per l’erogazione degli alimenti aproteici per i nefropatici sardi.

Ambiente. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha approvato il Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, aggiornato al 2025. Sempre su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta regionale ha autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpas) per l’anno 2025 limitatamente al periodo di un ulteriore mese, dal 1°al 28 febbraio 2025.

La Giunta, su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, prende atto dei dati esposti in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e dispone la pubblicazione dei medesimi dati sul portale SardegnaAmbiente del sito della Regione Sardegna.

Agricoltura. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta regionale ha autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio delle Agenzie Laore, Argea, Agris e Asvi, per l’anno 2025, limitatamente al periodo di un ulteriore mese, dal 1°al 28 febbraio 2025.

Enti locali. Su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, la Giunta ha aggiornato i criteri per l’assegnazione alle associazioni sportive dilettantistiche o società sportive senza scopo di lucro di compendi di proprietà regionale destinati all’attività sportiva, estendendo la preferenza prevista per il locatario o concessionario uscente anche a coloro che, pur essendo privi di titolo giuridico in quanto decaduto, abbiano proseguito pacificamente l’occupazione dell’immobile con il regolare pagamento dell’indennità di occupazione e senza contestazioni da parte dell’Amministrazione.

Istruzione. Su proposta dell’assessora della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, la Giunta ha approvato la delibera che prevede la programmazione triennale 2024-2026 del progetto “Partecipo e Conto” per la quale è previsto un fondo nazionale con cofinanziamento regionale per realizzare progetti mirati all’aggregazione giovanile, a sostegno dei talenti e alla formazione in campo culturale. Sempre su proposta dell’assessora Portas, la Giunta ha approvato in via definitiva la programmazione della rete scolastica regionale e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026. Ancora su proposta dell’assessora della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, la Giunta regionale ha inoltre autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio dell’Ersu di Cagliari e di Sassari e del Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore regionale etnografico (Isre) di Nuoro, per l’anno 2025, limitatamente al periodo di un ulteriore mese, dal 1°al 28 febbraio 2025.

Bilancio. Su proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, la Giunta ha l’autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio per l’Agenzia Sardegna Ricerche e per l’Agenzia Sarda delle Entrate limitatamente al periodo 1° febbraio – 28 febbraio 2025.

Sempre su proposta dell’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, la Giunta ha deliberato la proroga dell’esercizio provvisorio 2025 per la Direzione generale della Sanità con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per un totale di 25.634,95 euro. La Giunta ha inoltre autorizzato distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024/2026 e ha dato mandato alla Direzione generale della Sanità di provvedere alla trasmissione della delibera, corredata di tutta la documentazione necessaria, alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Lavoro. Su proposta dell’assessora del Lavoro, Desirè Manca, la Giunta ha deliberato la ricostituzione della Consulta regionale per l’immigrazione, organismo scaduto con il termine della XVI legislatura e pertanto da rinnovare. Ai fini della ricomposizione della Consulta l’Ufficio di Gabinetto dell’assessore del Lavoro ha provveduto a richiedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro la designazione dei propri rappresentanti. Infine, in merito all’individuazione di tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta su proposta dell’assessora del Lavoro, quest’ultima ha ritenuto opportuno procedere con Avviso pubblico alla costituzione di una short list.

Su proposta dell’assessora del Lavoro, Desiré Manca, la Giunta regionale ha autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio dell’Aspal per l’anno 2025 limitatamente al periodo di un ulteriore mese, dal 1°al 28 febbraio 2025.

Lavori pubblici

In materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici, la Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, ha confermato l’interesse regionale alla prosecuzione dell’Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”, in capo all’Assessorato dei Lavori Pubblici, stabilendo la scadenza al 31.12.2030 e confermando, per ragioni di efficienza ed efficacia amministrativa, il personale specializzato attualmente preposto all’Unità di progetto, nei medesimi ruoli e mansioni assegnate.

Su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, la Giunta ha inoltre approvato la delibera che dispone il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico dell’Ente acque della Sardegna che autorizza la proroga all’esercizio provvisorio per l’anno 2025, limitatamente al periodo 1° febbraio – 28 febbraio.

Turismo. Su proposta dell’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, la Giunta ha deliberato l’adesione della Regione Sardegna al progetto “Digitalmentis” di cui all’Avviso pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 29 novembre 2024, approvando il “Piano generale di formazione e informazione” presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dell’assegnazione della quota di contributo per la Regione Sardegna alla quale è stato riconosciuto un importo provvisorio massimo di 105.546,58 euro.