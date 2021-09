Alghero, lavori Circonvallazione in Commissione

ALGHERO – Lo stato di attuazione dei lavori della Circonvallazione ad Alghero è l’oggetto della Terza Commissione lavori pubblici, presieduta da Monica Pulina. “L’importante opera infrastrutturale, per la quale sono stati investiti 10.5 milioni di € è volta a risolvere,buona parte delle criticità della viabilità e a dare nuovo impulso al miglioramento dello sviluppo economico della città e del territorio.I 2000 metri del tracciato che congiungono la parte Nord della Statale 127 bis Alghero-Olmedo con la parte Sud(strada 292 per Villanova Monteleone-Viale della Resistenza, direzione Bosa),con una strada urbana a Quattro corsie, con 5 rotatorie, che intersecano le vie V.Emanuele, via Marconi, Carrabufas, Valverde e V.le della Resistenza,avranno uno spartitraffico centrale di tre metri, marciapiedi su entrambi i lati e una pista ciclabile.La Commissione lavori pubblici verrà programmata con regolarità nelle prossime settimane per fare una analisi dello stato di attuazione delle principali opere pubbliche i cui lavori sono già iniziati,la prossima convocazione prenderà in oggetto Il Cotonifici”, cosi la Pulina.