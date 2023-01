Alghero senza Continuità, oggi vertice a Roma. Intanto, 230 milioni per l’Isola

CAGLIARI – “Alla vigilia dell’incontro fissato per oggi tra i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac e Regione per trovare soluzioni che possano garantire i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali della Penisola, arrivano per la Sardegna importanti finanziamenti, legati all’implementazione e alla realizzazione di opere infrastrutturali e sostegno alla mobilità”, cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

“Quasi 72 milioni per le strade che si sommano a oltre 163 a favore delle compagnie navali per i collegamenti marittimi. È stata pubblicata lo scorso 29 dicembre la graduatoria che il Mit guidato da Matteo Salvini ha stilato per sostenere i progetti di ammodernamento di flotte e per nuove costruzioni navali, cosiddetti “Green”, ossia in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti, anche nei porti”.