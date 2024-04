Alghero come Sassari, nasce il “Polo Civico”: basta personalismi, ora collegialità e programma

ALGHERO – Ora le chiacchiere stanno a zero, come si usa dire: il così detto “Polo civico” è nato. Questo fanno sapere le quattro forze politiche firmatarie del documento che segue che sono Riformatori Alghero (di Pietrino Fois, Alberto Bamonti, Francesco Marinaro), Partito Sardo d’Azione (Guliano Tavera e Mauro Giorico), Noi con Alghero (Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras) e Sardegna al Centro (Antonello Peru e Federica Bandinu. Realtà riconducibili al Centrodestra che, però, come illustrato nella nota, per diversi motivi, hanno deciso di prendere un’altra strada. Ancora non è dato sapere se indicheranno, come possibile, un candidato a sindaco proprio, magari in accordo anche con la civica facente capo a Mario Bruno (Per Alghero) oppure se ci saranno differenti convergenze verso le coalizioni già esistenti e con i candidati a sindaco (Tedde e Cacciotto) già noti.

Comunicato stampa. “In data odierna (ieri sera ndr) si sono riunite le delegazioni del partito dei Riformatori di Alghero, della lista civica Noi con Alghero, del PSd’Az, del partito Sardegna al Centro 2020. La riunione si è conclusa dopo l’analisi della situazione politica locale la cui sintesi è così riassumibile. Occorre costruire una proposta amministrativa basata su programmi concreti, su solidi rapporti tra forze politiche che condividono gli obiettivi e sulla fiducia reciproca. Sino ad ora si è fatto un percorso inverso, partendo dalle persone e tralasciando i territori, le loro necessità e i programmi e, attorno a questi è necessario individuare chi è in grado di interpretarli meglio, di garantire il rispetto nei confronti di tutte le forze politiche, dalla più grande alle più piccole, valorizzando il contributo di tutti. Solo questo percorso può generare l’unità e l’entusiasmo senza i quali nessuno è in grado di convincere e vincere . Da questo momento saremo quindi impegnati prioritariamente a parlare e confrontarci su Alghero e sui temi del suo sviluppo, a firma dei Riformatori Alghero Alberto Bamonti, Noi con Alghero Maria Grazia Salaris, PSd’Az Giuliano Tavera, e Sardegna al Centro 2020 Federica Bandinu