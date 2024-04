Motori, al via la stagione: a Tramatza vince Niolu, ottimo secondo posto di Idili

ALGHERO – Al via la stagione motoristica in Sardegna. Con l’ABC Motor Challenge di Tramatza si sono aperte le sfide nei circuiti sardi tra curve, birilli e rettilinei con alla guida il meglio dei piloti dell’Isola.

A fare da “start” al periodo di gare è stato il challenge nella pista di Tramatza. Ad arrivare prima, dopo le varie manches e il calcolo dei tempi realizzati, è stato il macomerese Lussorio Niolu a bordo della Suzuki Prosport a seguire l’algherese, a conferma anche degli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, Roberto Idili con la sua Kawasaki IR Sport. Chiude il podio Enea Carta con la Formula Gloria.

Prima bella gara dell’anno per il settore abilità, organizzata dalla ABC Motorsport con il supporto di Automobile Club Oristano . La Sardegna inizia con un’importante gara propedeutica per il campionato Slalom che prenderà il via tra qualche settimana. Gara test per tutti i piloti presenti, i quali hanno approfittato di questa bellissima giornata per le ultime regolazioni sui propri mezzi. Prossimo atteso appuntamento a Loceri 28 Aprile ovvero la prima gara del campionato slalom e prima tappa di campionato Italiano slalom.

Nella foto Roberto Idili a bordo della sua auto a Tramatza