“PD più unito che mai, volto ad allargare l’alleanza e governare Alghero”

ALGHERO – “In questi delicati momenti, dove siamo tutti impegnati nel dare alla città un nuovo ordine

amministrativo, alcuni vorrebbero un Partito Democratico diviso e poco incisivo: così non è.

La segreteria cittadina ribadisce con forza che e’ in corso una proficua discussione in grado

di garantire al nostro partito di presentarsi alle future elezioni comunali con una lista

rinnovata, capace di contemperare autorevolezza, esperienza e rinnovamento.

Respingiamo al mittente ogni tentativo di strumentalizzazione che tende a mettere in

discussione l’unità congressuale ritrovata e, anzi, giorno dopo giorno, ci sentiamo sempre

più responsabili verso una città allo stremo.

E’ nostra ferma intenzione non subire condizionamenti esterni, e di restare concentrati per la

formulazione della coalizione, del suo allargamento e del programma per la città,

consapevoli di avere classe dirigente capace di ricoprire ogni ruolo”.

Enrico Daga segretario cittadino PD

Mimmo Pirisi Presidente assemblea PD