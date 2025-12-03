Alghero, ritorna il 16 dicembre il “Premio Alghero Donna”

ALGHERO – Martedì 16 dicembre alle ore 20,00 ritorna il Premio Nazionale Alghero Donna di letteratura e giornalismo giunto alla sua 31a edizione, ideato da Neria De Giovanni per l’Associazione Salpare da lei presieduta.

Nel 2013 l’Ordine Nazionale della Stampa pubblicando il censimento “ Evviva i Premi, Viaggio tra i più noti premi giornalistici italiani”, inserì il Premio Alghero Donna per la Sezione Giornalismo.

La consegna del Premio avrà luogo come da tradizione presso il Teatro Civico di Alghero, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna.

I nomi delle premiate scelte dalla Giuria, il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro durante la cerimonia, saranno comunicati a breve.

“Sono molto lieta che il Premio Alghero Donna si inserisca nel clima gioioso delle feste natalizie. Abbiamo tutti bisogno di serenità, bellezza e cultura – dichiara Neria De Giovanni –. Anche quest’anno le premiate sapranno conquistare la simpatia del pubblico con le loro opere e il racconto delle loro carriere. La Giuria come sempre avrà un’attenzione particolare alla nostra Isola posta al centro di confronti culturali di altissimo livello”.