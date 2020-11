ALGHERO – Modifiche alla viabilità da oggi in esecuzione. Nella zona di Sant’Agostino è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per l’istituzione del doppio senso di marcia in via Matteotti, nel tratto tra via Canepa e via Valverde. Stabilita anche l’inversione del senso di marcia in via Togliatti e via Rossi.

Nella foto le lunghe file che si creavano in via Valverde col senso unico in via Matteotti