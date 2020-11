Alghero, reparto Covid al Marino. Pais: grazie al personale |foto

ALGHERO – “Con l’apertura del reparto dedicato ai ricoverati affetti da Covid-19 presso l’ospedale Marino, unitamente al reparto di terapia intensiva del Civile, Alghero partecipa attivamente alla lotta contro il Coronavirus. Un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario che quotidianamente lavora in trincea all’interno dei presidi ospedalieri e nel territorio”. E’ quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais in occasione dell’apertura del reparto Covid all’Ospedale Marino di Alghero.

“La sfida è quella di continuare ad assicurare le cure e le terapie per quanti sono affetti da altre patologie – prosegue Pais – a cui non deve essere sottratto in alcun modo il diritto alla salute e cure”.

“L’Ospedale Civile ed il Marino di Alghero rappresentano, in questa fase, presidi ospedalieri fondamentali per tutto il territorio del Nord Sardegna che la Regione, nelle more della costruzione del nuovo ospedale, sta rafforzando – conclude il Presidente Pais – per ridare slancio e servizi ad una sanità e alle sue strutture mortificati negli anni passati”.