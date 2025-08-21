Alghero: raccolta firme per salvare il Canile Primavera  

ALGHERO – “Circa 450 cani rischiano di perdere la loro casa: la chiusura del Canile Primavera lascerebbe centinaia di animali senza un rifugio sicuro, con il pericolo di trasferimenti forzati in strutture lontane e sovraffollate.

Per questo motivo i volontari del Comitato Canile Primavera di Alghero hanno avviato una raccolta firme popolare per chiedere al Comune di Alghero l’acquisto della struttura e la sua trasformazione in bene pubblico, al fine di garantirne la continuità e assicurare un futuro sereno agli animali ospitati.

Le finalità dell’iniziativa:

 Tutela degli animali: garantire cure e stabilità, evitando stress e traumi da trasferimento.  Presidio sul territorio: mantenere un punto di riferimento per la gestione del randagismo e la collaborazione con associazioni, veterinari e istituzioni.

 Investimento per la comunità: sviluppare progetti di adozione, sensibilizzazione ed educazione al rispetto degli animali.

 Risparmio economico: evitare i maggiori costi derivanti dal trasferimento e mantenimento dei cani in strutture private o fuori città.

Quando e dove firmare:

I cittadini potranno sottoscrivere la petizione nei gazebo allestiti dai volontari:  Sabato 23 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00

Passeggiata Barcellona, fronte Via Garibaldi n. 1

https://maps.app.goo.gl/P6pM8yW6Jr8wGz4TA

 Domenica 24 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00

Piazza Pino Piras, di fianco allo sportello Banco di Sardegna

https://maps.app.goo.gl/ECHFYZaHDErzN53D7

Durante le serate, oltre alla raccolta firme, verranno distribuiti volantini informativi per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione del canile e sulle prospettive future.

Contatti: Andrea Salis – 347 80 43 398

a.salis@pec.libero.it”