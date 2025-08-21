Alghero: raccolta firme per salvare il Canile Primavera  

ALGHERO – “Circa 450 cani rischiano di perdere la loro casa: la chiusura del Canile Primavera lascerebbe centinaia  di animali senza un rifugio sicuro, con il pericolo di trasferimenti forzati in strutture lontane e  sovraffollate. 

Per questo motivo i volontari del Comitato Canile Primavera di Alghero hanno avviato una raccolta  firme popolare per chiedere al Comune di Alghero l’acquisto della struttura e la sua trasformazione in  bene pubblico, al fine di garantirne la continuità e assicurare un futuro sereno agli animali ospitati.  

Le finalità dell’iniziativa:  

 Tutela degli animali: garantire cure e stabilità, evitando stress e traumi da trasferimento.   Presidio sul territorio: mantenere un punto di riferimento per la gestione del randagismo e la  collaborazione con associazioni, veterinari e istituzioni.  

 Investimento per la comunità: sviluppare progetti di adozione, sensibilizzazione ed educazione al  rispetto degli animali.  

 Risparmio economico: evitare i maggiori costi derivanti dal trasferimento e mantenimento dei cani  in strutture private o fuori città.  

Quando e dove firmare:  

I cittadini potranno sottoscrivere la petizione nei gazebo allestiti dai volontari:   Sabato 23 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00  

Passeggiata Barcellona, fronte Via Garibaldi n. 1  

https://maps.app.goo.gl/P6pM8yW6Jr8wGz4TA 

 Domenica 24 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00  

Piazza Pino Piras, di fianco allo sportello Banco di Sardegna  

https://maps.app.goo.gl/ECHFYZaHDErzN53D7 

Durante le serate, oltre alla raccolta firme, verranno distribuiti volantini informativi per sensibilizzare la  cittadinanza sulla situazione del canile e sulle prospettive future.  

Contatti: Andrea Salis – 347 80 43 398  

a.salis@pec.libero.it”

 

