Strappo Sanità, Pirisi (ancora una volta) mette una pezza: Consiglio aperto

ALGHERO – “La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero comunica che, a seguito delle numerose richieste avanzate da numerosi consiglieri comunali e comitati cittadini in difesa della sanità pubblica, sarà convocato a breve un Consiglio Comunale Aperto. La data dell’iniziativa sarà concordata nella prossima Conferenza dei Capi Gruppo, prevista per lunedì 25 agosto.

Numerosi soggetti hanno già dato la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa, tra cui: Sindaci del territorio, Consiglieri comunali del territorio, Consiglieri regionali, Parlamentari, Associazioni di categoria, Sindacati, Comitati cittadini, responsabili Asl

Inoltre si informa che, il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha incontrato nell’ambito delle sue prerogative istituzionali il nuovo Commissario Straordinario dell’ASL di Alghero-Ozieri, il quale ha prontamente garantito la propria presenza all’assemblea pubblica in fase di convocazione. Durante l’incontro, saranno discussi i programmi di rafforzamento degli ospedali cittadini e sarà data la possibilità ai cittadini, comitati e consiglieri comunali di interloquire direttamente con l’amministrazione sanitaria.

La Presidenza del Consiglio precisa che è propria prerogativa rafforzare e evidenziare il ruolo di ogni singola istituzione locale, rimarcandone il ruolo e le competenze specifiche, al fine di evitare confusione di ruoli e sovrapposizioni che possono generare malintesi e inutili contrapposizioni su un tema che necessita condivisione e unità di intenti.

L’obiettivo dichiarato e il ruolo statutario del Consiglio Comunale, sia per la maggioranza che per l’opposizione, è quello di analizzare, proporre e contribuire a risolvere le problematiche della città, anche in una visione di città metropolitana. Tuttavia, è fondamentale rispettare i ruoli e le responsabilità istituzionali, come previsto dal Regolamento Consiliare, che assegna precisi compiti ai consiglieri comunali.

La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero richiama pertanto tutti i consiglieri al rispetto del ruolo e al proprio compito, affinché l’iniziativa possa svolgersi nel rispetto delle competenze e delle responsabilità istituzionali.

La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa importante iniziativa, che sarà un’occasione per discutere e affrontare le questioni relative alla sanità nella nostra città”.

Il Presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi

Nella foto il presidente del consiglio Pirisi e il presidente della commissione sanità Mulas