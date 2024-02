Alghero, Polizia Comunale: da marzo nuovo ciclo di controlli

ALGHERO – Polizia Locale del Comune di Alghero informa che nel mese di Marzo, Aprile e Maggio verranno svolte

attività di controllo elettronico della velocità.

Le postazioni di controllo saranno presegnalate con l’apposito segnale stradale prescritto dalla norma, sia in

forma fissa che in forma mobile, a seconda della postazione e l’apparecchiatura tecnica per il rilevamento

sarà impiegata in presenza e sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale di Alghero.

I controlli verranno effettuati sia mediante Eltraff TruCam sia mediante Autovelox 106 entrambi

correttamente revisionati ed in regola con

la normativa del settore. Si sottolinea che:

 il Trucam è uno strumento che permette la rilevazione della velocità del veicolo prima che questo transiti davanti alla postazione e la pattuglia operante potrà rilevare la velocità dei veicoli dopo il superamento del cartello di preavviso del controllo, per una distanza che può superare in

determinate condizioni anche i 700 metri di distanza e nel caso specifico è prevista la contestazione immediata;

 l’Autovelox è uno strumento che permette la rilevazione della velocità del veicolo nel momento in

cui transita davanti alla strumentazione e ne accerta la violazione solo successivamente e nel caso

specifico è prevista la notificazione successiva della violazione all’obbligato in solido;

Si ricorda che la normativa di riferimento è la seguente:

 D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada

 D. L. 29 Luglio 2010 n. 120 Sicurezza Stradale Art. 25

 Decreto del Ministero dei Trasporti 13 Giugno 2017 n. 282

CALENDARIO DEI CONTROLLI ELETTRONICI DELLA VELOCITA’ MARZO, APRILE E MAGGIO 2024

Rilevamento della velocità con accertamento di violazioni

SABATO 2 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17:00: Via Don Minzoni

MARTEDI’ 5 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Vitt. Emanuele

GIOVEDI’ 7 MARZO 2024 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Viale Burruni

SABATO 9 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Garibaldi

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2024 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Don Minzoni

VENERDI’ 15 MARZO 2024 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis

MARTEDI’ 19 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Aldo Moro

VENERDI’ 22 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Sant’Agostino

LUNEDI’ 25 MARZO 2024 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Giovanni XXIII

SABATO 30 MARZO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Simon Mossa

MARTEDI’ 2 APRILE 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.P. 42

VENERDI’ 5 APRILE 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis

MERCOLEDI’ 10 APRILE 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Viale Europa

SABATO 13 APRILE 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Don Minzoni

GIOVEDI’ 18 APRILE 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: S.S. 291 Dir

SABATO 20 APRILE 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Viale Burruni

LUNEDI’ 22 APRILE 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Viale Europa

VENERDI’ 26 APRILE 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Simon Mossa

MARTEDI’ 30 APRILE 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis

VENERDI’ 3 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Don Minzoni

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Garibaldi

GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.S. 291 Dir

SABATO 11 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Viale Burruni

LUNEDI’ 13 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Giovanni XXIII

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.S. 127 Bis

SABATO 18 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.P. 42

LUNEDI’ 20 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Don Minzoni

GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: S.S. 127 Bis

SABATO 25 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Viale Burruni

MARTEDI’ 28 MAGGIO 2024 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis

VENERDI’ 31 MAGGIO 2024 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Don Minzoni

Il presente Calendario potrà subire variazioni od aggiunte che verranno pubblicate e diffuse.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge,

dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l’iscrizione “Polizia Locale –

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’